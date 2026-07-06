Ihren Traum, selbst einmal beim Grand-Slam in Wimbledon an den Start zu gehen, hat sich Emily Eigelsbach erfüllt. Und ihr Auftritt in London ist mehr als ein kurzes Intermezzo.
Lesezeit 1 Minute
Emily Eigelsbach setzt ihren Lauf in Wimbledon fort. Die Tennisspielerin aus Bad Kreuznach gewann auch ihr Zweitrundenmatch im Juniorinnen-Wettbewerb und steht damit bei einem der bedeutendsten Tennisturniere der Welt unter den letzten 16.Gegen die Lettin Adelina Lacinova musste die 17-Jährige zunächst einen deutlichen Rückschlag verkraften.