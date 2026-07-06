Einzug ins Achtelfinale Das Wimbledon-Märchen von Emily Eigelsbach geht weiter Tina Paare 06.07.2026, 21:37 Uhr

i Ihre Aufschläge sitzen: Emily Eigelsbach gewinnt ihr Zweitrundenmatch in Wimbledon und erreicht das Achtelfinale. Rüdiger Eigelsbach

Ihren Traum, selbst einmal beim Grand-Slam in Wimbledon an den Start zu gehen, hat sich Emily Eigelsbach erfüllt. Und ihr Auftritt in London ist mehr als ein kurzes Intermezzo.

Emily Eigelsbach setzt ihren Lauf in Wimbledon fort. Die Tennisspielerin aus Bad Kreuznach gewann auch ihr Zweitrundenmatch im Juniorinnen-Wettbewerb und steht damit bei einem der bedeutendsten Tennisturniere der Welt unter den letzten 16.Gegen die Lettin Adelina Lacinova musste die 17-Jährige zunächst einen deutlichen Rückschlag verkraften.







Artikel teilen

Artikel teilen