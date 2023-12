Plus Idar-Oberstein Zweite SSVGH-Garde: Elf Siege in Folge Die Serie hält. Dank zweier Heimsiege sind die Volleyballerinnen des SSVGH Idar-Oberstein II nun schon seit elf Partien unbesiegt und bleiben somit an der Spitze der Kreisklasse.

Gegen den Verfolger, den VC Bad Kreuznach II, erlebten die Idar-Obersteinerinnen etwas, was es in der ersten Frauensaison des Teams noch nicht gegeben hatte: SSVGH lag mit 0:2 zurück. Die Idar-Obersteinerinnen starteten aufgeregt und etwas unkoordiniert. Mit 21:25 und 25:27 gaben die Gastgeberinnen in der Heinzenwies-Halle die ersten beiden Sätze ...