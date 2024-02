Die Erleichterung war groß bei den Volleyballern der TG Schwenningen. Im Kreis tanzten sie durch die Ransbach-Baumbacher Sporthalle und kündigten lauthals singend die „Party im Bus“ an. Beim 0:3 in eigener Halle waren sie in der Hinrunde der Dritten Liga Süd noch chancenlos gewesen, doch das Rückspiel gegen die Westerwald Volleys rissen sie nach verlorenem ersten Satz an sich.