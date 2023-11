Stell dir vor, es ist ein Achtelfinalspiel im Pokalwettbewerb des deutschen Volleyballverbands in Neuwied und kaum ein Sportinteressierter findet den Weg in die Heimspielhalle des örtlichen Frauen-Bundesligisten. So geschehen am Samstagabend, als der Auftritt des Champions League-Teilnehmers SC Potsdam beim VC Neuwied gerade mal 150 Zuschauer mobilisierte.