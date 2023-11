Plus Polch Wierschem siegt im Spiel auf hohem Niveau: Einsatz und spielerische Komponente passen Die Volleyballerinnen des FC Wierschem haben den zweiten Platz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gefestigt. Nach dem 3:1 (25:19, 25:19, 21:25, 25:15)-Heimsieg gegen den ASV Landau am fünften Spieltag liegen sie vier Punkte hinter Spitzenreiter TV Düppenweiler, haben aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Die Partie hatte ein sehr hohes Niveau, auch weil Landau ein richtig starkes Team ist“, sagte David Hück Reudelsdorf.

Der FC-Trainer hatte in der Polcher Maifeldhalle sogar „unser bestes Saisonspiel“ gesehen, da neben den spielerischen Komponenten auch der Einsatz herausragend war. „Kampfgeist: Note eins“, vergab Hück Reudelsdorf an sämtliche Spielerinnen, „denn was sie in der Abwehr alles herausgekratzt haben, war schon extrem – da hat es oft ein Raunen ...