In den Dreikampf um den Titel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kommt am 15. Spieltag Bewegung rein. Am Samstag (16 Uhr) trifft Tabellenführer TV Düppenweiler (32 Punkte) auf den Dritten TGM Mainz-Gonsenheim II (29), der ein Spiel weniger absolviert hat. Die Volleyballerinnen des FC Wierschem (31) gastieren am Samstag, 19 Uhr, beim VSC Guldental und kennen somit beim Anpfiff in der Realschulhalle in Langenlonsheim schon die neue Tabellenkonstellation.