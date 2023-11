Wierschem erwartet echten Prüfstein: Maifeldvolleys empfangen den ASV Landau

Drei Wochen haben die Volleyballerinnen des FC Wierschem pausiert, nun geht es mit dem fünften Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar weiter. In der Maifeldhalle in Polch erwartet der Tabellenzweite am Samstag (ab 19.30 Uhr) den ASV Landau, der ebenfalls zwei Siege aus drei Spielen geholt hat – sich dabei aber zwei Punkte weniger als die Maifeldvolleys sichern konnte und daher nur Siebter ist.