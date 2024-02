Westerwald Volleys vor Botnang gewarnt: Der Tabellenzweite kommt mit der Empfehlung von sechs Siegen in Serie

Als sich die Westerwald Volleys Mitte Dezember auf den Weg Richtung Stuttgart machten, um in der Dritten Liga Süd beim ASV Botnang anzutreten, hatten sie allerhand Bedenken im Gepäck – aber kaum Spieler im Auto. Dennoch holte der Aufsteiger mit seinem „letzten Aufgebot“ einen 3:2-Auswärtssieg. Jetzt steht das Rückspiel in Ransbach-Baumbach an (Samstag, 19 Uhr) – mit einer verbesserten personellen Lage bei den Gastgebern, aber auch einem vor Selbstvertrauen strotzenden Gegner.