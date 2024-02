Es ist der Blick nach oben, der Alexander Krippes antreibt, nicht die Absicherung nach unten. Auch wenn der Spielertrainer der Westerwald Volleys weiß, dass die Abstiegsgefahr keineswegs gebannt ist für sein Team, so bleibt sein Ziel doch, in den verbleibenden Spielen in der Tabelle der Dritten Liga Süd möglichst weit nach vorne zu kommen.