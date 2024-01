Plus Neuwied/Andernach Warum die Mittelrheinvolleys schwächeln: Sport zwischen Abitur und Insolvenz Für die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys ist in der Regionalliga Südwest sowohl der Jahresabschluss 2023 als auch der Jahresauftakt 2024 äußerst mies gelaufen. Gegen die abstiegsgefährdeten Teams von Eintracht Frankfurt (2:3 in eigener Halle) und der VSG Saarlouis (0:3 auswärts) gab es ebenso völlig unverständliche wie unnötige Niederlagen fürs Team von SG-Trainer Niclas Schlüter. Von Christoph Hansen

An diesem Sonntag soll im Heimspiel gegen die TG Mainz-Gonsenheim (Anpfiff: 16 Uhr, Sporthalle der Geschwister-Scholl-Realschule in Andernach) eine Trendwende eingeleitet werden. „Wir haben sehr große Schwankungen in unseren Leistungen“, räumt Schlüter ein, der selbst kaum Erklärungen dafür findet. Eine mag sein, dass einige der jungen Spielerinnen in seinem Team ...