Plus Guldental VSC-Männer stehen unter Zugzwang – Guldentaler Teams bestreiten Auswärtsspiele Nach der spielfreien Zeit rund um Weihnachten und den Jahreswechsel starten die Oberliga-Volleyballer des VSC Guldental mit gleich zwei Spielen ins neue Jahr.

Der Spielplan sieht einen Auswärts-Doppelpack für das Team von der Nahe vor. Und beide Spiele sollten gewonnen werden, wenn der VSC den Anschluss ans Mittelfeld nicht verlieren will. Am Samstag wird der VSC um 17 Uhr im Saarland beim TV Brebach erwartet, der seine Spiele in der Schulturnhalle in Saarbrücken-Scheidt ...