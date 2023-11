Plus Guldental VSC Guldental: Die Pause gut genutzt? Nach der Ferienpause sind die Volleyball-Oberliga-Teams des VSC Guldental auswärts gefordert. Die Männer bestreiten das Derby bei der SG UNS Rheinhessen, die Frauen müssen im Saarland beim Tabellenführer TV Düppenweiler antreten.

Am Samstag um 16 Uhr werden die VSC-Spielerinnen in der Sporthalle in Beckingen-Düppenweiler erwartet. Mit sechs Punkten steht der VSC nach vier Spieltagen auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Partie am Samstag bei den klar favorisierten Frauen aus Düppenweiler wird kein Zuckerschlecken für den VSC. Die Gastgeberin konnten bislang alle Begegnungen ...