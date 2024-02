Plus Emmelshausen Volleyball-Verbandsliga: Ediger-Eller siegt 3:2 in Emmelshausen, TSV muss wohl runter Der VBC Ediger-Eller hat in der Volleyball-Verbandsliga knapp mit 3:2 (17:25, 25:20, 20:25, 25:23, 15:9) beim TSV Emmelshausen um Spielertrainer Darvin Erdle, der auch früher mal für den VBC auflief, gewonnen. Dafür gab es zwei Punkte für die Moselaner, die mit drei Zählern auf den vierten Tabellenplatz vorgerückt wären. Von Mirko Bernd

So ist es weiter Rang fünf, punktgleich mit Konz II, das zwei 3:2-Siege einfuhr, beide haben 23 Punkte. Der VBC hat nun noch einen beziehunsgweise zwei besondere Spiele vor der Brust, denn am Samstag, 16. März, sind ab 15 Uhr die beiden Top-Teams in der Bremmer Grundschulhalle zu Gast, zunächst ...