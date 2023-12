Plus Boppard Volleyball-Oberliga: TV Bad Salzig ist heiß auf das Spitzenspiel gegen Saarlouis Ihr kommt hier nicht durch: Fast wirkt es auf unserem Foto so, als wollten Julius Hammes, Spielertrainer des Volleyball-Oberligisten TV sebamed Bad Salzig und seine Teamkollegen, genau das vor dem Spitzenspiel des Zweiten gegen den Ersten VSG Saarlouis am Sonntag um 16 Uhr in der Bopparder Großsporthalle zum Ausdruck bringen wollen.

Fest steht: „Wir sind einfach nur heiß auf die letzten drei Spiele“, nimmt Hammes auch schon die beiden letzten Spiele 2023 in Wiesbach beim Dritten und in Germersheim beim Vierten (treffen am Wochenende ebenfalls aufeinander) mit rein. Aber erst einmal steht die Auseinandersetzung mit Saarlouis an, das Hinspiel bei der ...