Zum vorerst letzten Mal wird es in Neuwied ein Bundesligaspiel im Volleyball geben: Die Frauen des VC Neuwied empfangen am Samstag (19 Uhr) den VC Wiesbaden in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums. Die beiden letzten Spiele der Neuwiederinnen finden dann auswärts statt (kommenden Mittwoch in Dresden und Samstag, 27. Januar, in Münster), ehe der Bundesligavorhang für den VCN aufgrund des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (wir berichteten) geschlossen wird.