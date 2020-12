Neuwied

Die Volleyballerinnen des VC Neuwied haben in der 2. Bundesliga Süd ein ereignisreiches Spielwochenende mit wechselndem Erfolg hinter sich gebracht. Die Deichstadtvolleys besiegten in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied zunächst am Samstagabend den VC Olympia Dresden mit 3:1 (25:18, 25:20, 26:28, 26:24), ehe sie am Sonntagnachmittag ebenfalls in eigener Halle mit 1:3 (19:25, 20:25, 25:17, 23:25) gegen den VC Wiesbaden II verloren. Dazwischen hatte der VCN-Trainer Dirk Groß am Sonntagvormittag mit seinen Spielerinnen noch eine Trainingseinheit zur Regeneration absolviert.