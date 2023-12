Plus Suhl VC Neuwied verliert stark ersatzgeschwächt in Suhl: Klasse Angriffe und krasse Missverständnisse Fast 1000 Volleyballfans lockte das vermutlich letzte Bundesliga-Gastspiel des VC Neuwied in die Suhler Wolfsgrube. Die meisten dürften zufrieden nach Hause gegangen sein, denn die Gastgeberinnen, der VfB Suhl, rehabilitierte sich in 64 Spielminuten für die jüngste 1:3-Heimschlappe gegen die Roten Raben aus Vilsbiburg mit einem souveränen 3:0 (25:15, 25:16, 25:11)-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht, das auch in seinem siebtletzten Bundesligaspiel von einem Satz- oder gar Punktgewinn weit entfernt war. Von Stefan Kieffer

Dennoch hatte Neuwieds Trainer Tigin Yaglioglu an der Leistung, vor allem aber an der Einstellung seines arg dezimierten Kaders nur wenig auszusetzen: „Lob an das Team, die Mädels haben alles reingeworfen, was möglich war. Es war nicht so schlecht, wie es das klare Ergebnis vermuten lässt. Wir hatten schon Spiele, ...