Die Deichstadtvolleys haben ihren ersten Neuzugang für die Saison 2022/ 2023 in der Volleyball-Bundesliga der Frauen verpflichtet. Vom Ligakonkurrenten NawaRo Straubing kommt die 29-jährige Annahme-/Außenspielerin Sina Fuchs. Straubings Kapitänin wechselt im Sommer von der Donau an den Mittelrhein und wird künftig das Trikot des VC Neuwied tragen. Das hat der VCN in einer Presserklärung vermeldet.