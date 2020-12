Neuwied

Das hatte sich Trainer Dirk Groß so gewünscht: Es sollte keine Unterbrechungen mehr im Terminplan der 2. Volleyball-Bundesliga Süd geben. Denn der Trainer des VC Neuwied wollte mit seiner Mannschaft in einen konstanten Wettkampfmodus kommen. Sein Wunsch wurde erfüllt, denn an sechs aufeinanderfolgenden Wochenenden können seine Deichstadtvolleys jetzt aller Voraussicht nach ans Netz gehen.