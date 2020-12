Neuwied

Erstes „Geisterspiel“ für die Zweitliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied: Am Samstag ab 19 Uhr schlagen die Deichstadtvolleys zu ihrem Heimspiel in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied gegen den MTV Stuttgart II unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf. Die Begegnung steht unter strengen Hygieneverordnungen der Volleyball-Bundesliga GmbH (VBL) und der für die Sportstätte zuständigen Kreisverwaltung Neuwied.