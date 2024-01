Plus Neuwied VC Neuwied auf Bundesliga-Abschiedstour: Deichstadtvolleys erwarten am Donnerstag LIB Aachen Am Donnerstag beginnt für die Deichstadtvolleys des VC Neuwied eine wilde Hatz durch einen pickepacke vollen Monat Januar 2024. In der Volleyball-Bundesliga müssen die Frauen um Cheftrainer Tigin Yaglioglu bis zum 27. Januar innerhalb von nur 24 Tagen ihre letzten sechs Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse absolvieren. Von Christoph Hansen

Den Auftakt macht das Kellerduell 2.0 des Schlusslichts VC Neuwied gegen den Vorletzten der Tabelle, die Ladies in Black Aachen. Spielbeginn in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied ist um 19 Uhr. Die Begegnung wurde aufgrund des Neuwieder Insolvenzantrags vom ersten Samstag im Februar vorgezogen. Trainer Yaglioglu in seinem stark ...