Plus Feldkirchen/Neuwied/Andernach TV Feldkirchen und SG Mittelrheinvolleys fühlen Topteams auf den Zahn Die Volleyballer des TV Feldkirchen und ihre weiblichen Pendants der SG Mittelrheinvolleys VC Neuwied/DJK Andernach einen im letzten Viertel der Saison 2023/2024 in der Regionalliga Südwest gleich drei Dinge: Von Christoph Hansen

In der Tabelle stehen sie ungefährdet auf ordentlichen Plätzen. Weil es sich beim jeweiligen Tabellenletzten jedoch um Stützpunktteams handelt, die vom Abstieg ausgeschlossen sind und ihren Platz in der vierthöchsten Spielklasse sicher haben, sind beide Teams noch nicht aus dem Schneider. Und am 18. Spieltag bekommen es sowohl der TVF ...