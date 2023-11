Die Volleyballer des TV Feldkirchen haben in ihrem sechsten Saisonspiel den dritten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Andreas Kurz bezwang in eigener Halle den Darmstädter Schwimm- und Wassersport-Club (DSW) mit 3:1 (25:21, 18:25, 25:16, 25:20) und rangiert nun auf dem siebten Tabellenplatz mit Anschluss an die Spitzengruppe.