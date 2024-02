In der Volleyball-Regionalliga Südwest ist der TV Feldkirchen in dieser Saison so etwas wie das Zünglein an der Waage im Titelkampf. An diesem Samstag um 15 Uhr kreuzt der Tabellenzweite TuS Kriftel II (44 Punkte) in der Deichstadt auf, wo es ab 15 Uhr in der Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule auf dem Heddesdorfer Berg im Fernduell mit dem Spitzenreiter SSC Vellmar (45 Zähler) um die Tabellenführung geht.