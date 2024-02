Die Volleyballer des TV Feldkirchen haben ihr Heimspiel in der Regionalliga Südwest am 19. Spieltag gegen den Tabellenzweiten TuS Kriftel II mit 0:2 (22:25, 14:25, 22:25) verloren. In der Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule auf dem Heddesdorfer Berg in Neuwied konnte die Mannschaft von TVF-Trainer Andreas Kurz an ihre durchweg guten Leistungen in den vorausgegangenen Begegnungen des noch jungen Kalenderjahres 2024 nicht anknüpfen.