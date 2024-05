Plus Saabrücken Toller Erfolg bei DM in Saabrücken: SG Mittelrheinvolleys Neuwied/Andernach wird Siebter Von Christoph Hansen Die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys haben bei der deutschen Meisterschaft der weiblichen Jugend U 20 in Saarbrücken den siebten Platz belegt. Die Kombinierten des VC Neuwied und der DJK Andernach blieben am Samstag in der Vorrundengruppe A 2 gegen den SC Union Emlichheim, die Volleyball Akademie Stuttgart und die Mannschaft des Gastgebervereins TV Holz unbesiegt und zogen mit sechs Punkten und 6:2-Sätzen ins Viertelfinale ein. Lesezeit: 1 Minute

In der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in der saarländischen Landeshauptstadt unterlag die Mannschaft von SG-Trainer Benjamin Meßner dann am Sonntagmorgen in der Runde der besten acht Teams in einem wahren Krimi gegen den Nachwuchs des Bundesligisten VC Wiesbaden erst nach 1:21 Stunden Spielzeit mit 1:2 (23:25, 27:25, 12:15). „Wir haben im ...