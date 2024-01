Plus Langenlonsheim Tolle Überraschung: Volleyballerinnen des VSC Guldental schlagen Spitzenreiter Eine große Überraschung gelang den Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental. Sie bezwangen Spitzenreiter TV Düppenweiler mit 3:1. Von Sascha Nicolay

Ein hochklassiges Duell lieferten sich die Guldentaler Volleyballerinnen und Tabellenführer TV Düppenweiler in der Langenlonsheimer Halle. Beide Teams waren von Satz eins an auf Augenhöhe. Schnell führte der VSC mit 5:1. Dann behaupteten sich die Gäste und gingen mit 12:11 in Führung. Mit einer Aufschlagsserie von Patricia Jung vom VSC ...