Die Volleyballer des TV Feldkirchen können sich am 14. Spieltag der Regionalliga Südwest in Richtung obere Tabellenhälfte verbessern. Dazu ist am Sonntag ab 15 Uhr (Sporthalle David-Roentgen-Schule in Neuwied) ein Heimsieg gegen den Tabellenletzten, die Volleyball-Juniors Frankfurt II, erforderlich.