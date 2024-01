Ein weiteres ungleiches Duell erwartet die Volleyballerinnen des VC Neuwied an diesem Samstag auf ihrer Abschiedstour in der Bundesliga. Die Mannschaft der Deichstadtvolleys tritt zu ihrem unwiderruflich viertletzten Spiel in der höchsten deutschen Spielklasse am Abend um 19 Uhr in der „Scharrena“ beim deutschen Meister 2021/2022 und 2022/2023, Allianz MTV Stuttgart, an.