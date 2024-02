Ransbach-Baumbach

Tabellenführer schwächelt: Westerwald Volleys wittern ihre Chance bei der SSG Langen

Am sechsten Spieltag war es der Höhepunkt in der noch kurzen Drittliga-Historie der Westerwald Volleys: Zwar musste sich der Aufsteiger aus Ransbach-Baumbach und Dernbach Mitte November der SSG Langen in drei Sätzen geschlagen geben, verlangte der Mannschaft um den 318-maligen deutschen Nationalspieler Jochen Schöps beim 31:33, 19:25, 19:25 aber alles ab. Jetzt bietet sich dem Team um Spielertrainer Alexander Krippes die Chance, es im Rückspiel besser zu machen.