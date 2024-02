Der Klassenverbleib des SSVGH Idar-Oberstein hängt am seidenen Faden. Die Mannschaft um Trainer Manuel Scherer verlor ihr letztes Spiel in der Volleyball-Rheinland-Pfalz-Liga beim TV Hechtsheim und schloss die Runde damit auf dem letzten Platz ab. Der SSVGH muss nun in den so genannten Play-Down-Spielen um den Klassenverbleib kämpfen.