Die Volleyballer des TV Feldkirchen sind heiß auf ihr Auswärtsspiel in der Regionalliga Südwest an diesem Wochenende. Die Mannschaft von Trainer Andreas Kurz gastiert im Spitzenspiel des 16. Spieltags am Sonntag ab 15 Uhr als Tabellenvierter beim Rangdritten Darmstädter Schwimm- und Wassersportverein (DSW).