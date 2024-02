Die Regionalliga-Volleyballer der LAF machen es in diesen Wochen gern spannend. Zum dritten Mal in Serie hat die Mannschaft von Trainer Gilbert Deurer nun zu Hause in fünf Sätzen mit 3:2 (19:25, 25:15, 25:19, 23:25, 17:15) gewonnen. Gegen die SG Rodheim hätte es in Bad Breisig freilich in alle Richtungen gehen können.