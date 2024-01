Für die Volleyballer der LAF Sinzig hat es in der Regionalliga Südwest im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt eine klare 0:3 (18:25, 23:25,21:25)-Niederlage gegeben. In der Bad Breisiger Rheintalhalle, erstmals Heimspielstätte für die LAF, fand die Mannschaft von Trainer Gilbert Deurer in 61 Minuten Spielzeit nie zu ihrem Spiel.