Nach vierwöchiger Weihnachtspause starten die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig am Samstag (19 Uhr) gegen Spitzenreiter SSC Vellmar ins neue Jahr und die zweite Saisonhälfte. Das erst zweite Heimspiel der LAF in dieser Saison findet in der Remagener Rheinhalle statt.