Die Mittelrheinvolleys haben ihr letztes Heimspiel der Saison 2023/2024 in der Volleyball-Regionalliga Südwest verloren. Das SG-Frauenteam der Vereine VC Neuwied und DJK Andernach unterlag in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Realschule in Andernach dem TSV Speyer mit 2:3 (22:25, 19:25, 25:10, 25:20, 12:15).