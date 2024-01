Nach der klaren Niederlage im Topspiel der Volleyball-Verbandsliga Nord bei den Westerwald Volleys II, die sich damit an der Tabellenspitze auf nunmehr elf Zähler abgesetzt die Meisterschaft praktisch vorzeitig eingetütet haben, geht es für die SSG Etzbach allein darum, in den verbleibenden vier Partien Platz zwei zu sichern. Auf diesem Weg sind drei Punkte am Samstagabend fest eingeplant, wenn die Mannschaft um Spielertrainer Julian Schröder ab 17 Uhr beim Tabellenletzten SpVgg Burgbrohl zu Gast ist.