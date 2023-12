Etzbach

Schnelles Wiedersehen mit Aufsteiger: Etzbacher Männer wollen Emmelshausen erneut dominieren

Gerade mal zwei Wochen ist es her, dass die Verbandsliga-Volleyballer der SSG Etzbach den TSV Emmelshausen in eigener Halle zu Gast hatten, da kommt es auch schon zum Wiedersehen der beiden Teams. Die Rollenverteilung wird dabei die gleiche sein, wenn der Aufsteiger bei seinem Koppelspieltag am Samstag ab 15 Uhr zunächst auf die Drittvertretung der Westerwald Volleys trifft, ehe es gegen die Mannschaft um Spielertrainer Julian Schröder geht.