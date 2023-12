Mit zwei Heimsiegen am Samstag (ab 17 Uhr) kann sich der SSVGH Idar-oberstein in der Rheinland-Pfalz-Liga der Volleyballer in eine günstige Position im Kampf um den Klassenverbleib bringen. Die Gegner in der Turnhalle des Gymnasiums an der Heinzenwies, zunächst die SG Südpfalz und dann der TV Hechtsheim, sind schlagbar.