Plus Ransbach-Baumbach Satz vier kostet die Volleys das Spiel: Westerwälder verlieren unglücklich im Tiebreak gegen den ASV Botnang Nach zwei von Siegen geprägten Jahren und dem daraus folgenden Durchmarsch von der Oberliga über die Regionalliga bis in die Dritte Liga Süd finden sich die Westerwald Volleys nun in einer Klasse wieder, die ihr alles abverlangt. „Das ist eine enge Kiste“, sagt Spielertrainer Alexander Krippes zum Abstiegskampf, in den seine Mannschaft nach der unglücklichen 2:3 (21:25 25:23 25:20 21:25 15:17)-Heimniederlage gegen den zuletzt bärenstarken ASV Botnang weiter verwickelt ist. Von Marco Rosbach

In der Hinrunde hatten sich die Westerwälder Volleyballer des SC Ransbach-Baumbach und des BC Dernbach/Montabaur trotz Minimalbesetzung noch in Botnang behaupten können, doch seitdem ist das Team aus dem Stuttgarter Umland im Kommen. Mit der Empfehlung von sechs Siegen in Folge reisten sie am Samstag nach Ransbach-Baumbach – fest entschlossen, ...