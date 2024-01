Noch eine Rechnung offen: Westerwald Volleys wollen sich gegen Rüsselsheim besser verkaufen

Nach dem furiosen Start mit zwei Siegen als Neuling in der Dritten Liga setzte es für die Westerwald Volleys am dritten Spieltag den ersten Dämpfer. Bei der TG Rüsselsheim gelang den Kombinierten aus SC Ransbach-Baumbach und BC Dernbach/Montabaur zwar noch der Satzausgleich, doch dann folgte der erste Einbruch seit einer gefühlten Ewigkeit. Mit 12:25 und 15:25 ergaben sich die Westerwälder in den Durchgängen drei und vier regelrecht ihrem Schicksal.