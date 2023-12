Für die Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied war die Weihnachtspause nur kurz. Auf seiner Abschiedstour durchs Oberhaus macht der Tross der Deichstadtvolleys, die sich kurz vor Weihnachten in ihrem Heimspiel gegen den Tabellenführer SSC Schwerin leicht verbessert präsentiert hatten, am Samstag Station beim VfB Suhl. Ab 19 Uhr tritt das Team von VCN-Trainer Tigin Yaglioglu in der Suhler Sporthalle Wolfsgrube an.