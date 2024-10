Bereit für die zweite Saison in der Dritten Liga Süd, die am Samstagabend (19 Uhr, in Ransbach-Baumbach) mit dem Heimspiel gegen die FT Freiburg beginnt: Spielertrainer Alexander Krippes (Mitte) und sein Team mit (von links) Spielertrainer Manuel Lohmann, Benjamin Putzker, Christoph Heibel, Peter Nogueira Schmid, Jonathan Waters, Sebastian Korbach, Simon Krippes, Johannes Delinsky, Simon Trefflich und Frieder Reinhardt. Foto: Peter Wanschura/Westerwald Volleys