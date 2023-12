Die Volleyballerinnen des VC Neuwied haben die Hinrunde der Saison 2023/2024 ohne Punkt- und ohne einen eigenen Satzgewinn beendet. Die Mannschaft von Trainer Tigin Yaglioglu verlor auch das Kellerduell bei den zuvor ebenfalls noch punktlosen Ladies in Black Aachen. Nach nur 66 Minuten Spielzeit hatte das klare Ergebnis von 3:0 (25:14, 25:12, 25:19) an der Anzeigetafel der Sporthalle in der Neuköllner Straße in Aachen Bestand.