Nach drei Niederlagen in Serie hoffen die Volleyballer der LAF Sinzig in der Regionalliga Südwest nun wieder auf ein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft von Trainer Gilbert Deurer erwartet am Samstag (19 Uhr) den punktgleichen Tabellennachbarn TSV Speyer. Wie schon zuletzt gegen Eintracht Frankfurt (0:3) wurde die Begegnung wieder in die Bad Breisiger Halle der Rheintalschule verlegt, da die Rhein-Ahr Sporthalle B in Sinzig den LAF weiterhin nicht zur Verfügung steht.