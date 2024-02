Es haperte zu Beginn, aber letztlich hat sich der vierte Sieg in Serie der LAF Sinzig deutlich gestaltet. Gegen die TG Hanau gelang in Bad Breisig ein 3:0 (26:24, 25:15, 25:12)-Heimsieg, durch den sich die LAF in der Tabelle der Volleyball-Regionalliga Südwest auf Platz vier verbesserte.