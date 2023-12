Plus Andernach Mittelrheinvolleys sind nur in Satz eins nicht da: SG siegt nach anfänglichen Problemen am Ende souverän Mit dem sechsten Sieg im zehnten Spiel haben die SG Mittelrheinvolleys die Hinrunde der Regionalliga Südwest beendet. In der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Realschule in Andernach bezwang die Mannschaft von Trainer Niclas Schlüter die TSVgg Stadecken-Elsheim mit 3:1 (15:25, 25:21, 25:22, 25:15) und sind dadurch weiterhin Tabellenvierter. Von Lutz Klattenberg

Die Spielgemeinschaft des VC Neuwied und der DJK Andernach fand zunächst nicht so recht in die Partie, hatte Probleme in der Block-Defensive. Die Rheinhessinnen setzten sich früh ab, kontrollierten den Durchgang klar und gewannen deutlich mit 25:15. Zum zweiten Satz beorderte Schlüter Zuspielerin Maike Thielmann in die Annahme, was den ...