Mittelrheinvolleys schaffen den Klassenverbleib

Die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys VC Neuwied/DJK Andernach haben am letzten Spieltag in der Abstiegsrunde den Klassenverbleib gesichert und damit ihr minimales Saisonziel erreicht. Durch das 3:0 (25:22, 25:15, 25:18) gegen den direkten Konkurrenten TSV Auerbach darf die Kombination aus Neuwied und Andernach auch in der kommenden Saison in der Volleyball-Regionalliga Südwest der Frauen starten. „Es ist ein gutes Gefühl, hier alles mit dem gesicherten Regionalligaplatz zu übergeben“, sagte der SG-Trainer Willi Dauer.