Mittelrheinvolleys: Konzentration aufs Spiel gegen Schlusslicht Frankfurt

Auch bei den Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys war der Insolvenzantrag des VC Neuwied natürlich das Gesprächsthema. Das Nachwuchsprojekt in Kooperation von DJK Andernach und VCN will sich aber ausschließlich auf das letzte Spiel des Jahres konzentrieren, wenn sie am Sonntag (16 Uhr) Tabellenschlusslicht Eintracht Frankfurt in der Andernacher Realschulhalle erwarten.