Mit nur einem abgegeben Satz zum Titel: U 18-Volleyballerinnen des VC Mendig sind Rheinland-Pfalz-Meister

i Das Bild zeigt die U 18-Volleyballerinnen des VC Eintracht Mendig beim Siegerfoto in Heiligenstein: hinten von links, Co-Trainer Magdalena Retterath, Co Trainer Lisa Schultze, Elea Schlederer, Marie Jürgens, Lena Schultze, Johanna Retterath, Trainer Claudia Bach; vorne von links, Mila Schäfer, Lea Bicvic, Lea Hilt und Annika Zweck (Fan). Foto: Patrik Jürgens

Souverän haben die U 18-Volleyballerinnen des VC Eintracht Mendig die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in Heiligenstein gewonnen und sich für die „Südwestdeutsche“ am 10. März in Wiesbaden qualifiziert. Die Spielerinnen der Jahrgänge 2007 bis 2009 gaben bei der Landesmeisterschaft nur einen Satz ab – im Finale.